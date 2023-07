Collegio di garanzia respinge il ricorso della Reggina

(Di lunedì 17 luglio 2023) "In parte inammissibile e in parte infondato", è stato definito daldidello Sport il1914 nei confrontiFigc eLega serie B contro la mancata ...

Articolo in aggiornamento"In parte inammissibile e in parte infondato", è stato definito daldidello Sport il ricorso della Reggina 1914 nei confronti della Figc e della Lega serie B contro la mancata concessione alla società della licenza nazionale, con conseguente non ...È da poco terminato ildia Roma , in cui si sono valutati - tra le altre cose - i ricorsi di Reggina, Siena, Perugia e Foggia. Al termine del, c'è stata l'occasione per il presidente del Coni ...

Serie B, Reggina non ammessa: Collegio Garanzia Coni respinge ricorso Sky Sport

"In parte inammissibile e in parte infondato", è stato definito dal Collegio di Garanzia dello Sport il ricorso della Reggina 1914 nei confronti della Figc e della Lega serie B contro la mancata ...La sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, presieduta da Tammaro Maiello, presidente di Sezione della ...