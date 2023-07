Colite ulcerosa | ok Aifa a rimborso nuova terapia

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 17 luglio 2023) Roma, 17 lug. (Adnkronos Salute) - L'Agenzia italiana del farmaco () ha approvato la rimborsabilità di Rinvoq* (upadacitinib, 45 mg dose d'induzione, 15 e 30 mg dosi di mantenimento) per il trattamento dellaattiva, da moderata a severa, in pazienti adulti che hanno avuto una risposta inadeguata, hanno perso la risposta o sono risultati intolleranti allaconvenzionale o a un agente biologico. Lo annuncia l'azienda biofarmaceutica americana AbbVie. Upadacitinib - spiega in una nota - è un inibitore orale selettivo e reversibile di Jak che può essere assunto per via orale una volta al giorno. Come dimostrato dagli studi, si caratterizza per rapidità di azione, capacità di indurre e mantenere una remissione clinica duratura, anche libera dall'uso di corticosteroidi, e per la guarigione delle ...