Colite ulcerosa | ok Aifa a rimborso nuova terapia

- L'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha approvato la rimborsabilità di Rinvoq* (upadacitinib, 45 mg dose d'induzione, 15 e 30 mg dosi di mantenimento) per il trattamento della...La diarrea cronica, invece, è spesso espressione di infiammazioni intestinali come il morbo di Chron e la. Lo stato flogistico può altresì essere espressione della celiachia , un'...Dando voce alle oltre 200 mila persone che in Italia soffrono di malattie infiammatorie intestinali come lae il morbo di Crohn. Patologie debilitanti di cui le parla con garbo, ...

AbbVie: colite ulcerosa, ok di Aifa a rimborsabilità di upadacitinib Sanità24

Upadacitinib si assume per bocca una volta al giorno, studi indicano remissione clinica duratura ...AbbVie annuncia che l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha approvato la rimborsabilità in Italia di Rinvoq (upadacitinib) per il trattamento della colite ulcerosa attiva da moderata a severa ...