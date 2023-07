(Di lunedì 17 luglio 2023) Roma, 17 lug. – (Adnkronos) –, multinazionale leader nel settore del gioco privato in Europa e America Latina, ha annunciato oggi la nomina dicomeCFO (Chief Financial Officer) di Grupo. “Con quasi 25 anni di esperienza nel settore finanziario – si spiega in una nota –porterà le sue solide conoscenze e la sua esperienza per dare impulso alla creazione di valore in azienda”. La nomina di– si sottolinea – fa seguito alla decisione volontaria di èscar Fernández de Llano, finora CFO del Grupo, di lasciare il suo incarico per motivi personali. La compagnia “lo ringrazia sinceramente per il suo significativo contributo durante la sua permanenza nel ...

, multinazionale leader nel settore del gioco privato in Europa e America Latina, ha annunciato oggi la nomina diVillalba come nuovo CFO (Chief Financial Officer) di Grupo. "Con quasi 25 anni di esperienza nel settore finanziario - si spiega in una nota - Villalba porterà le sue solide conoscenze e ..., multinazionale leader nel settore del gioco privato in Europa e America Latina, ha annunciato oggi la nomina diVillalba come nuovo CFO (Chief Financial Officer) di Grupo. "Con quasi 25 anni di esperienza nel settore finanziario - si spiega in una nota - Villalba porterà le sue solide conoscenze e ..." ", multinazionale leader nel settore del gioco privato in Europa e America Latina, ha annunciato oggi la nomina diVillalba come nuovo CFO (Chief Financial Officer) di Grupo. "...

Codere, Luis Villalba nuovo CFO del Gruppo Adnkronos

La nomina fa seguito alla decisione volontaria di Óscar Fernández de Llano, finora CFO del Grupo Codere, di lasciare il suo incarico per motivi ...La nomina di Luis Villalba a chief financial officer del Gruppo Codere riflette il costante impegno dell'azienda e consolida la nuova fase di crescita iniziata negli ultimi mesi.