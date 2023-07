, multinazionale leader nel settore del gioco privato in Europa e America Latina, ha annunciato oggi la nomina diVillalba come nuovo CFO (Chief Financial Officer) di Grupo. "Con quasi 25 anni di esperienza nel settore finanziario - si spiega in una nota - Villalba porterà le sue solide conoscenze e ..., multinazionale leader nel settore del gioco privato in Europa e America Latina, ha annunciato oggi la nomina diVillalba come nuovo CFO (Chief Financial Officer) di Grupo. "Con quasi 25 anni di esperienza nel settore finanziario - si spiega in una nota - Villalba porterà le sue solide conoscenze e ...

Codere, Luis Villalba nuovo CFO del Gruppo Adnkronos

Roma, 17 lug. - (Adnkronos) - Codere, multinazionale leader nel settore del gioco privato in Europa e America Latina, ha annunciato oggi la nomina ...La nomina di Luis Villalba a chief financial officer del Gruppo Codere riflette il costante impegno dell'azienda e consolida la nuova fase di crescita iniziata negli ultimi mesi.