Cocomero | gelati e bagni anti-afa | dal pediatra decalogo a misura di bimbi

(Di lunedì 17 luglio 2023) Milano, 17 lug. (Adnkronos Salute) - Caronte, la tempesta di calore, temperature da record e notti tropicali. Saranno giorni 'infuocati' per l'Italia, secondo quanto prospettano bollettini ed esperti di meteo. Fra chi patirà di più per l'impennarsi dei valori sulla colonnina di mercurio "ci sono senz'altro i bambini", avverte ilItalo Farnetani. Quali contromisure adottare per proteggerli? Due gli obiettivi da raggiungere, spiega l'esperto all'Adnkronos Salute: abbassare la temperatura corporea e idratare. Il segreto è "farlo divertendosi - premette - Se si cerca di proporre azioni che il bambino gradisce o è capace di fare si otterrà massima collaborazione; se invece si cercherà di imporre direttive pur scientificamente valide, ma non adatte a un bambino, probabilmente si otterranno risultati negativi". L'esperto riassume in 10 regole d'oro le mosse ...