Cocomero | gelati e bagni anti-afa | dal pediatra decalogo a misura di bimbi

Caldo: cocomero, gelati e bagni. Il decalogo per l'estate dei bambini la Repubblica

Milano, 17 lug. (Adnkronos Salute) - Caronte, la tempesta di calore, temperature da record e notti tropicali. Saranno giorni 'infuocati' per ...L'obiettivo è raffreddare e idratare, usando modalità divertenti per coinvolgere i più piccoli. I consigli del pediatra Italo Farnetani ...