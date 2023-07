CM com – Roma | Dominguez prende quota a centrocampo | il punto | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 17 luglio 2023) 2023-07-17 22:00:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Nell’attesa frenetica per la conclusione in un senso o nell’altro dell’affare Morata (LEGGI QUI), lacontinua a monitorare pure la questione centrocampista. Sabitzer ha chiesto tempo per decidere, Renato Sanches convince a metà. Così nelle ultime ore ha presola candidatura di Nicodel Bologna. Tanti i motivi per andare sull’argentino. In primis ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e quindi un prezzo relativamente accessibile sui 12-14 milioni di euro, che potrebbe calare con l’inserimento del cartellino di Solbakken. Lo stipendio è ampiamente alla portata: oggi guadagna 700 mila euro a stagione. In più ha un’età da plusvalenza (25 anni) e un ruolo che manca nello ...