Claudio trova l’amore a 63 anni con una ragazza di 25 | l’incontro su un’app per ricchi

Leggi su tvzap

(Di lunedì 17 luglio 2023)a 63con unadi soli 25: la conosce superma finisce malissimo – “non ha età”. Così dice un vecchio proverbio, ma quando il divario anagrafico è notevole non pochi mettono in discussione che ad unire le due persone sia un sincero sentimento di affetto. In queste ore sta facendo parecchio discutere la storia di, un uomo di 63, che da ormai 6è legato sentimentalmente ad una 25enne. L’uomo si è sfogato duramente svelando alcuni dettagli della sua storia. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Una tragedia: il marito muore in luna di miele, dopo due mesi però accade il peggio Leggi anche: Leonardo muore a 22 ...