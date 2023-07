Ciro Immobile denunciato dal tranviere per l’incidente stradale

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 17 luglio 2023) Pareva tutto risolto con le indagini concluse senza trovare il colpevole delche il 16 aprile, alle 8 del mattino, coinvolse l’auto guidata dae il tram numero 19 nell’incrocio di piazza delle Cinque Giornate in Prati-Della Vittoria. Pareva, ma il, rimasto ferito leggermente nello scontro, non ha accettato l’archiviazione e hail centravanti della Lazio per lesioni, presentando come prove i referti medici., dal canto suo, aveval’Atac perché, a suo dire, il tram era passato col rosso. La stessa accusa, ma in senso opposto, era stata avanzata dal. Insomma, chi è passato col rosso?o il tram? Nei primi giorni delle indagini era ...