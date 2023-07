Circondati | la palpeggiavano poi le minacce con la bottiglia | così è stata salvata dallo stupro

(Di lunedì 17 luglio 2023) Un'aggressione da parte del branco, a Milano, nel centralissimo parco Sempione è solo l'ultimo capitolo di una deriva inarrestabile per la città

Massimiliano Cianci, il ragazzo che ha salvato una turista dallo stupro: «Eravamo circondati, la palpeggiavano minacciando con una bottiglia» Corriere Milano

Un'aggressione da parte del branco, a Milano, nel centralissimo parco Sempione è solo l'ultimo capitolo di una deriva inarrestabile per la città ...Il ragazzo, 30 anni, ha conosciuto la giovane danese 28enne in una serata in discoteca. All'alba di venerdì 14 luglio l'aggressione all'interno del parco Sempione. Nella colluttazione, Cianci è caduto ...