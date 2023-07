Ilè cresciuto del 4,5% su base annua nel primo trimestre e del 6,3% nel secondo", ha detto il portavoce dell'Nbs, Fu Linghui. "La domanda del mercato si è gradualmente ripresa, l'offerta di ...L'attività manifatturiera sta calando un po' dappertutto, l'Europa è piombata in recessione, seppur modesta, anche gli Usa rallentano e la ripresa post Covid dellanon sta andando come previsto. ...Market mover lunedì 17 luglio 04:00, CNY:04:00, CNY: Produzione Industriale04:00, CNY: Tasso di disoccupazione10:00, EUR: IPC Italia Market mover martedì 18 luglio 14:30, USD: ...

Cina, Pil del secondo trimestre sale del 6,3% su base annua - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

L'economia cinese è cresciuta del 6,3% su base annua nel secondo trimestre del 2023, secondo i dati ufficiali diffusi oggi, nonostante il rimbalzo post-Covid irregolare degli ultimi mesi. (ANSA) ...Lotta all'inflazione, crisi bancarie, regole per le criptovalute, tassazione delle multinazionali, debiti dei Paesi in via di sviluppo: sulla carta sono tanti i temi che i ministri dell'Economia e i g ...