Ciclismo | Mondiali 2023 | i convocati del Belgio Uno squadrone con van Aert | Philipsen ed Evenepoel

(Di lunedì 17 luglio 2023) Manca meno di un mese all’appuntamento dell’anno per ilsu strada: gli occhi del pubblico sono concentrati sul Tour de France, ma ad agosto spazio aidi Glasgow. La Nazionale più attesa è sicuramente il: campioni iridati in carica, con Remco, i ragazzi guidati da Sven Vanthourenhout sono nettamente la squadra da battere. Oltre al vincitore in Australia dello scorso anno, altre due stelle: Wout vane Jasper, se dovesse esserci un finale un po’ più chiuso con una volata ristretta. Gli altri: Tiesj Benoot (Jumbo-Visma), Frederik Frison (Lotto-Dstny), Yves Lamp(Soudal-QuickStep), Jasper Stuyven (Lidl-Trek) e Nathan van Hooydonck (Jumbo-Visma).e van ...

Per la prova a cronometro deidi, il Belgio conterà su Remco Evenepoel e Wout van Aert. © RIPRODUZIONE VIETATASwiss Cycling ha reso noto i selezionati per le varie discipline presenti aidi Glasgow, ma tra i 130 atleti non figura Filippo Colombo. Il ticinese, che non ha ancora ripreso a gareggiare dopo l'infortunio subito in aprile alla Roubaix e l'anno scorso argento iridato ...... si era mosso nelsu pista . Nel 2014 aveva conquistato l' argento gareggiando negli Europei su pista , l'anno dopo era arrivato secondo aisu pista juniores Poi era passato alla ...

Mondiali di ciclismo 2023: programma, favoriti, italiani e dove vederli in streaming DAZN

Si sono conclusi i Campionati Europei di ciclismo su pista Juniores e U23 che si sono disputati al Velodromo National Sangalhos di Anadia (in Portogallo). Una manifestazione che ha visto senza mezzi t ...Il CT Sven Vanthourenhout ha presentato la sue scelte per i Mondiali di ciclismo di Glasgow, Evenepoel a caccia del bis ...