Christmas Actually | Richard Curtis annuncia lo spettacolo benefico

Richard Curtis ha annunciato che sta lavorando a uno spettacolo teatrale intitolato. Sul palco ci sarà spazio per musica dal vivo, poesia ed elementi comici, il tutto per raccogliere fondi a favore di Comic Relief.

More than 2 billion people across 160 countries hunker down over the Christmas holiday to celebrate. That’s quite a widespread holiday! But while all 2 billion of these people may be celebrating the ...Actually is coming to London. Richard Curtis announced the news via a BBC interview this morning but stressed that the variety show, which is running from the 7 to 11 December at ...