Christian Pulisic | Capitan America al servizio del diavolo

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 17 luglio 2023)nasce in, più precisamente ad Hershey, Pennsylvania, il 18 settembre 1998. Dal cognome non sembrerebbe unno ‘doc’, e questo è dovuto alle sue origini da parte di padre, essendo il nonno paterno originario dell’isola di Ulbo, in Dalmazia.muove i primi passi calcistici inizialmente in Inghilterra, meta designata per via del lavoro della madre, dove giocò per la squadra giovanile locale del Brackley Town. Dopo questa parentesi tornarono in, econtinuò a giocare con la maglia della società locale del PA Classics. Militò nella societàna fino al 2015, anno di svolta per la sua carriera calcistica, venendo notato infatti dal Borussia Dortmund ai tempi allenato da Jürgen Klopp. La società ...