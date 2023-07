Choc sulla famosa spiaggia italiana | prima la rabbia dei bagnanti poi le botte tra i presenti

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 17 luglio 2023) Rissa da paura in Sardegna. Momenti di grande tensione nell’episodio riportato dall’Unione Sarda e ripreso da diversi quotidiani on line. È successo tutto nel volgere di pochi secondi. “Tutto è nato – racconta il giornale fondato nel 1889 – quando ihanno notato un gommone, tender di uno yacht ormeggiato in rada, che si avvicinava con il motore acceso alla. A bordo c’erano due che sembravano membri dell’equipaggio: stando alle testimonianze, dovevano recuperare una donna e alcuni bambini a terra, per riportarlilussuosa imbarcazione”. Ma quella manovra non era consentita e diverse persone hanno cercato di farlo capire a quelli del tender. Ma non c’è stato nulla da fare ed ecco quello che è successo. Leggi anche: “Ti prego Maria, fammi tornare”. UeD, grande ritorno in vista: “Vi devo dire una cosa ...