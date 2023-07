“Chiudete anche Uomini e Donne” Dopo il caso D’Urso | scoppia il caso sul programma di Maria

(Di lunedì 17 luglio 2023) Momento difficilissimo pere quindiDe Filippi. C’è chi sta chiedendo la chiusura immediata deldi Canale 5 per una motivazione ben precisa. A parlare sono stati alcuni telespettatori, arrabbiati per le decisioni assunte fin qui da Mediaset. E che non sarebbero coerenti secondo loro, dato che il dating show di Mediaset sarebbe peggiorato notevolmente. E ad essere attaccata è stataTina Cipollari. Non sappiamo come andrà realmente a finire e se ci saranno risposte da parte di Pier Silvio Berlusconi, madiDe Filippi è finito nel vortice delle polemiche. E senza fare troppi giri di parole, è stata richiesta la chiusura della trasmissione, che da settembre tornerà a fare compagnia a milioni di ...

Oroscopo Paolo Fox Sagittario Oggi avete tanta voglia di esplorare e conoscere cose nuove ma...e mettete in atto un piano d'azione in grado di far fronte a eventuali problemi!fuori ...VediSantanchè, Calderone: 'Visibilia Non ho poteri ispettivi'. Il Pd: 'Ha usato cassa Covid e voiun occhio, si deve dimettere' Dello stesso avviso è il giornalista del Manifesto ...L'obbligo si applica a tutti gli edifici ma riguarda in particolar modo gli esercizi commerciali che, in molti casi, hanno l'abitudine di tenere sempre aperti gli accessi dall'esterno,quando è ...

“Non sei tu, sono io”: la frase più gettonata per chiudere una storia Radio 105

Termina a Surrey, nella British Columbia (Canada), la Canada Cup 2023. L'Italia, con una gran bella performance, conclude al terzo posto, mettendosi così in posizione di rilevante fiducia non soltanto ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...