Chi era Eunice Newton Foote | la scienziata dimenticata che previde 167 anni fa il cambiamento climatico

Leggi su open.online

(Di lunedì 17 luglio 2023) Per studiare i mutamenti del clima e prevedere le conseguenze del surriscaldamento del pianeta – mai percepibile come in questi giorni – gli scienziati di oggi dispongono di strumenti tecnologici all’avanguardia, risorse ingenti e modelli matematici raffinatissimi. Non era certo così un secolo e mezzo fa, nel lontano 1856: specialmente non per una semi-sconosciuta ricercatrice donna. Eppure adbastarono quattro termometri, due cilindri di vetro, una pompa e il quid giusto di ingegno per prevedere il global warming che oggi attanaglia il pianeta. Ragione più che sufficiente, per Google, per sottrarre lae attivista americana all’oblio collettivo rilanciandone la storia nel Doodle di oggi, lunedì 17 luglio. Nata 204fa esatti, il 17 luglio 1819, in Connecticut, ...