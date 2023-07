Chi è Perla Vatiero e che lavoro fa la fidanzata di Mirko Brunetti | “Quel che ha è grazie a me”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 17 luglio 2023) A Temptation Island ci sono. Lei, 27enne originaria della provincia di Salerno, ma trasferitasi a Rieti per amore del suo fidanzato, ha dimostrato di avere un carattere piuttosto volitivo e forte, raccontando di sacrificato del tempo per la sua realizzazione personale per pensare al suo rapporto. Come dicevamosta insieme ada ben 5 anni e si è trasferita a Rieti per vivere con lui. Lei sostiene di aver rinunciato a tanto per questo. Negli ultimi due anni di relazione, però,trovaapatico. Quest’ultimo sostiene invece di averla sempre supportata, anche nei momenti più difficili lontana da casa. A scrivere a Temptation Island 2023 è ...