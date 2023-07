Chi è Lollo | il tentatore di Temptation Island | dopo il bacio ad Alessia ha rivisto l’ex Nicole

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 17 luglio 2023) Lorenzo Di Curzio, detto, ha 27 anni ed è uno dei tentatori di2023. Vive da solo da quando aveva 14 anni e lavora come tassista, come suo padre. In parallelo porta avanti una carriera da calciatore professionista. Negli anni ha vestito le maglie Fiorentina, Livorno, Rieti, Avezzano, e infine il Ladispoli, che lo ha però messo fuori rosa. Oggi risulta svincolato ed è pronto a tentare la fortuna nel mondo dello spettacolo. “Sono un ragazzo molto buono, anche troppo.” -affermanel suo video di presentazione- “Tanto sensibile e, niente anche simpatico, dai. Mi trovo bene a relazionarmi con le persone. Il dialogo penso sia un punto importante. Tra dieci anni spero di avere una moglie e dei bambini”. Iltra ile ...