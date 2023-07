Chi è Furkan Palali | il nipote di Fekeli Terra Amara

(Di lunedì 17 luglio 2023) Chi è ildi: tutto sul personaggio di Fikret entrato in scena nella terza stagione sull'attore. Tvserial.it.

Chi è Furkan Palali, il nipote di Fekeli in Terra Amara TVSerial.it

Chi è il nipote di Fekeli Terra Amara: tutto sul personaggio di Fikret entrato in scena nella terza stagione sull'attore Furkan Palali.L’attore che fa Fikret in Terra Amara è il modello Furkan Palali: nella serie turca il suo personaggio ha un’identità segreta L’arrivo di Fikret in Terra Amara ha portato ad un nuovo colpo di scena ne ...