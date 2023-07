Chi è Fikret Fekeli di Terra Amara?

Sermin e Behice parlano die la seconda dice di non essere convinta che quel ragazzo sia davverodice di essere, ovvero il nipote di Fekeli. Sanyie trova strani alcuni atteggiamenti di ...... quest'ultimo non rivelerà al procuratore aappartiene la pistola e in cambio il rivale gli ... Intanto quest'ultima sarà sempre più convinta chenon sia il vero nipote di Ali Rahmet Fekeli ......di, presunto nipote di Fekeli e unico parente stretto, desta i sospetti di Cetin. Tuttavia, Fekeli è travolto dall'entusiasmo per il nipote ritrovato e crede al giovane. Hilal Alt nbilek:...

Chi è Fikret di "Terra amara" Tutto sul personaggio e sull'attore ... Tag24

L’attore che fa Fikret in Terra Amara è il modello Furkan Palali: nella serie turca il suo personaggio ha un’identità segreta L’arrivo di Fikret in Terra Amara ha portato ad un nuovo colpo di scena ne ...I piani di fuga all'estero di Zuleyha e Yilmaz saranno scoperti da Hunkar, la quale farà una promessa al giovane Akkaya ...