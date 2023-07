Chi è Daniel Pellizzon | il 40enne argentino nuovo segretario di Papa Francesco

(Di lunedì 17 luglio 2023)ha un. Si tratta del sacerdotedell’arcidiocesi di Buenos Aires, che prenderà così il posto di padre Gonzalo Aemilius. Ad annunciare la nomina è stata l’Arcidiocesi della capitale argentina, che ha reso noto come a chiamarea Roma sia stato il Pontefice in persona. 40 anni, sacerdote dal 2018, ilprenderà servizio a fianco di Bergoglio a Santa Marta a partire dai primi di agosto, si legge in una nota diffusa dall’Arcivescovo di Bueons Aires, Jorge Ignacio García Cuerva. Dopo aver accompagnato per anni i pellegrini al Santuario di San Cayetano de Liniers,era stato assegnato lo scorso marzo come vicario ...

Papa Francesco ha un nuovo segretario. Si tratta del sacerdote argentino dell'arcidiocesi di Buenos AiresPellizzon, che prenderà così il posto di padre Gonzalo Aemilius. Ad annunciare la nomina è stata l'Arcidiocesi della capitale argentina, che ha reso noto come a chiamare Pellizzon a Roma sia ...Papa Francesco ha un nuovo segretario. Si tratta del sacerdote argentino dell'arcidiocesi di Buenos AiresPellizon, che prenderà così il posto di padre Gonzalo Aemilius. Ad annunciare la nomina è stata l'Arcidiocesi della capitale argentina, che ha reso noto come a chiamare Pellizon a Roma sia ...... e in tempi recentiCraig , l'ultimo James Bond per adesso. Dopo l'ultimo film della saga No Time to Die (2021), infatti, si deve ancora deciderevestirà i panni del prossimo Bond. Intanto ...

Chi è Daniel Pellizon, il nuovo segretario di Papa Francesco Corriere della Sera

Pellizon, 40 anni, arriverà a Roma ai primi di agosto per prendere servizio a Santa Marta ...La scorsa settimana Ricciardo ha varcato l’ingresso dell’AlphaTauri. La squadra lo ha accolto, schierata, con un lungo applauso, come si addice ai grandi ritorni. Daniel è tornato dodici anni dopo ...