Chi è Alberto Bollini | il ct che ha guidato l' Italia u19 alla vittoria dell' Europeo

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 17 luglio 2023) Che ci sia ancora vita sul pianeta calcisticolo ha confermato la Nazionale Under 19, vincitrice del titolo, guidata da uno dei grandi maestri del calcio giovanile nazionale: appena superati i 57 anni,ha messo la ciliegina su una torta preparata con perizia in una carriera che lo ha visto tra i grandi protagonisti dei nostri vivai fin dmetà degli anni Ottanta, quando sgobbava sui campi del nord. Il titolonon solo l’ha proiettato sulle cronache nazionali, ma lo pone anche come candidato principalepanchina’Under 21, rimasta libera dopo la seconda eliminazione anticipata rimediata da Paolo Nicolato. Carmine Nunziata, ct’Under 20 vicecampione del mondo, ...