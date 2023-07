(Di lunedì 17 luglio 2023) Ildice no per Callum: come riferito dalla stampa britannica, i Blues hanno rifiutato l'del Fulham per l'esterno...

Giuntoli ha chiesto un'altra settimana a Lukaku e lui glieli ha dati: deve prima vendere Vlahovic al Paris Saint - Germain e poi chiude l'operazione col, al quale ha offerto 37,5 milioni di ...Dopo una prima propostada 30 milioni di euro, da Viale della Liberazione si sta lavorando per colmare la distanza con il- che continua a chiedere almeno 40 milioni di euro, ......(R) during the English Premier League football match between Wolverhampton Wanderers andat ... Al Napoli è già stataun'offerta da 35. Il club di De Laurentiis non intende spendere ...

Chelsea, rifiutata un'offerta per Hudson-Odoi | Mercato Calciomercato.com

Anche l'ex difensore del Chelsea e della nazionale francese Franck Leboeuf ha voluto dire la sua sul caos in cui si è cacciato Romelu Lukaku. L'attaccante ha deciso di rifiutare l' Inter per ...Il Chelsea dice no per Callum Hudson-Odoi: come riferito dalla stampa britannica, i Blues hanno rifiutato l'offerta del Fulham per l'esterno offensivo.