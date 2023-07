Che Todd Ci Aiuti | una meticolosa avvocata e il figlio scapestrato al centro del nuovo legal di Rai2

(Di lunedì 17 luglio 2023) CheCi(US Rai) Undrama prende il via in prima serata su. Da oggi, lunedì 17 luglio 2023, i telespettatori potranno assistere alle vicende di CheCi, serie tv statunitense prodotta da CBS e con protagonisti Skylar Astin - già visto in serie come Lo straordinario mondo di Zoey – e il Premio Oscar, per il film Pollock, Marcia Gay Harden. La storia verte attorno allo(Skylar Astin) e a sua madre Margaret Wright (Marcia Gay Harden). Il primo è un ex investigatore privato, caduto in disgrazia – nonostante la sua evidente bravura e scaltrezza – a causa della sua flessibile interpretazione della legge. Proprio per questo, gli è stata revocata la licenza. Un incipit che darà modo a ...

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Su Rai 2 da lunedì 17 luglio,ci aiuti (titolo originale So Help Me) racconta il divertente e burrascoso rapporto professionale tra l'avvocata Margaret Wright (Marcia Gay Harden) e il figlio detective(Skylar ...ci aiuti è la nuova serieci terrà compagnia su Rai 2 a partire da stasera 17 luglio. So Help Me, questo il titolo originale, creata da Scott Prendergast, è stata una delle ...Inizia su Rai Due Lunedì 17 Luglio in prima serata (ore 21.20 circa)ci aiuti, un legal drama avvincentemixa abilmente suspense, complessità dei rapporti familiari e ironia. Ben interpretato e con quella giusta dose di mistero in grado di suscitare la ...

Che Todd ci aiuti, da stasera in tv: anticipazioni e trama della serie Today.it

Un nuovo legal drama prende il via in prima serata su Rai2. Da oggi, lunedì 17 luglio 2023, i telespettatori potranno assistere alle vicende di Che Todd Ci Aiuti, serie tv statunitense prodotta da CBS ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Su Rai 2 da lunedì 17 luglio, Che Todd ci aiuti (titolo originale So Help Me Todd) racconta il divertente e ...