Che ruolo gioca il tempo nel conflitto ucraino secondo Heisbourg Iiss

(Di lunedì 17 luglio 2023) Se c’è una certezza sul, è che esso non ha avuto gli esiti previsti. Sicuramente non quelli previsti dalla Russia: quando il 24 Febbraio del 2022 le forze armate di Mosca hanno varcato il confine con l’Ucraina, al Cremlino ci si aspettava che il nemico non sarebbe riuscito a resistere più di una settimana (ad esagerare) di fronte al rullo compressore del moderno e riformato apparato militare russo. E neanche quelli occidentali, che consideravano l’Ucraina come già condannata nelle ore successive all’inizio delle ostilità, e che per questo motivo hanno iniziato a rifornire l’Ucraina di armi ed equipaggiamenti soltanto nei mesi successivi. Gli unici che speravano in un simile evolversi della situazione erano i leader ucraini stessi, consapevoli dei propri limiti militari e desiderosi di riuscire a resistere alla forza d’urto nemica per ...