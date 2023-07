Charles Leclerc | indizio sul suo futuro in Ferrari | resterà in rosso?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 17 luglio 2023) Non è certamente un Mondiale 2023 da incorniciare per tutta la: la Rossa di Maranello, dopo vari passaggi a vuoto, ancora non è riuscita a trovare un assetto giusto per dare continuità alla sua competitività che, spesso, latita irrimediabilmente. Lontani dalla vetta con i piloti, lontanissimi dal primato nella classifica dedicata ai Costruttori, il primo anno di regno targato Frederic Vasseur è (quasi) completamente da gettare. Quale potrebbe essere ildei due corridori del Cavallino Rampante?ha parlato del suoammettendo che, nonostante le difficoltà, vorrebbe tentare di vincere il titolo in. Le dichiarazioni di: “Il periodo negativo dimi motiva ancor di ...