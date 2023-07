(Di lunedì 17 luglio 2023) C'è chi la conosce comee chi come Evastaizitta. Di giorno fa la brand manager per una grande azienda, di notte «distruggo strutture socio-culturali», parlando di grassofobia, di corpi e di antropologia. Ed ora è diventata una «nostra»

Changemaker, Giulia Paganelli: «Sono grassa, e allora» Vanity Fair Italia

C'è chi la conosce come Giulia Paganelli e chi come Evastaizitta. Di giorno fa la brand manager per una grande azienda, di notte «distruggo strutture socio-culturali», parlando di grassofobia, di corp ...