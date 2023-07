Chancer vende oltre 2 milioni di token mentre il prezzo di Bitcoin si stabilizza

Leggi su coinlist.me

(Di lunedì 17 luglio 2023) Punti chiaveha venduto finora più di duedinella sua prevendita, raccogliendo nel frattempo quasi $ 800.000.continua a mantenere il suo valore sopra i $ 30.000sempre più investitori diventano rialzisti. Il mercato delle criptovalute si è ripreso la scorsa settimana in seguito alla notizia che XRP non è considerato un titolo. Diversi exchange di criptovalute, tra cui Coinbase e Kraken, hanno successivamente rimesso in vendita XRP sulle loro piattaforme., la principale criptovaluta al mondo per capitalizzazione di mercato, continua a mantenere il suo valore al di sopra del livello di $ 30.000. Ciò ha consentito ad altre valute digitali di registrare performance positive. Anche, ancora in fase di prevendita, ...