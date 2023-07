(Di lunedì 17 luglio 2023) Calciomercato, gli azzurri sono pronti allaall’ultimo minuto:noa fineIlha ufficialmente iniziato il suo nuovo corso con l’inizio del primo dei due ritiri pre-stagionali, quello di Dimaro Folgarida in Trentino Alto Adige. Gli azzurri, freschi vincitori di uno scudetto storico dopo 33 anni di attesa, hanno subìto una rivoluzione in alcuni dei ruoli principali della squadra azzurra. Hanno lasciato ildue degli “architetti” dello Scudetto, ovvero il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e l’allenatore Luciano Spalletti. Al loro posto è iniziato il nuovo ciclo azzurro sotto la guida dell’allenatore Rudi Garcia e del direttore sportivo Mauro Meluso che sono chiamati a ripetere, e se possibile migliorare, la scorsa ...

Alla faccia di presunti rilanci e inserimentiminute del Milan. Ma torniamo all'Inter, Marotta ... Operazione da finanziare con i denari provenienti dalladi André Onana nel mirino del ...... in uscita con cessioni dolorose ma necessaria, ma anche con colpi "improvvisati" ,minute o ... In attacco tutto dipende dalla possibiledi Victor Osimhen che se dovesse lasciare Napoli per ...La punta della Sierra Leone già nel mese di gennaio era stata prossima allacon un trasferimento- minute alla Spal sfumato a pochi secondi dalla fine della sessione. Nel girone di ...

Cessione last minute: il Napoli prepara l'addio per agosto Spazio Napoli

Con Lautaro Martinez sempre più pilastro dei vice-campioni d’Europa, Lukaku che potrebbe rimanere e l’arrivo di Thuram il minutaggio di Correa nella prossima stagione potrebbe ridursi notevolmente. Co ...L'attaccante argentino non ha convinto nelle due stagione in nerazzurro: Il Tucu è nella lista delle uscite, ma i tempi non sono ancora maturi ...