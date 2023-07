Cervelli in fuga | chi sono gli expat e perché lasciano l’Italia | “All’estero valorizzati già dopo due anni Salario minimo? Aiuterebbe il ritorno”

(Di lunedì 17 luglio 2023) “Raccontareoltre frontiera“. Questo il titolo scelto dall’associazione FILEF ETS (Federazione italiana lavoratori emigranti e famiglie) per un convegno organizzato alla Camera dei deputati e incentrato sul rapporto tra mondo dell’informazione e italianie per raccontare le storie di chi ha lasciato il nostro Paese in cerca di condizioni migliori di vita e lavoro. “Nelle storie che ho raccontato c’era chi, dalla Malesia, dall’Islanda, dal Madagascar mi ha parlato di un legame molto profondo con il nostro Paese. Sempre emerge un senso di orgoglio, ma anche di rabbia, nei confronti di chi li ha lasciati andare via“, racconta Raffaele Nappi, che sul ilfattoquotidiano.it cura una rubrica, ‘in’, che parla di italiani. “Oggi il gap è ancora fortissimo, oltre il ...

Sempre emerge un senso di orgoglio, ma anche di rabbia, nei confronti di chi li ha lasciati andare via ', racconta Raffaele Nappi , che sul ilf attoquotidiano.it cura una rubrica, 'in', ...Il crollo del muro di Berlino ha prodotto ladeidal blocco comunista, se leggete le biografie dei nuovi titani dell'high tech vi accorgerete di quanti siano emigrati da bambini negli ...In questo quadro l'Italia è stato storicamente un paese "donatore" diad altri paesi e ancor oggi si tratta di un fenomeno imponente che trova ragione in diverse concause. Leggi Anche 'A ...

Cervelli in fuga, chi sono gli expat e perché lasciano l’Italia: “All’estero valorizzati… Il Fatto Quotidiano

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ..."Non illudiamoci che la posta in gioco sia la democrazia, se fosse stato vero allora non avremmo mai lasciato l’Afghanistan". L'opinione di Loretta Napoleoni ...