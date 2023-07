Cerignola ovest-allacciamento A14 | chiusura la prossima notte Autostrade

Leggi su noinotizie

(Di lunedì 17 luglio 2023) Di seguito un comunicato diffuso da: Sulla A16 Napoli-Canosa e sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione dei portali segnaletici, saranno adottati i seguenti provvedimenti di, in modalità alternata: DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 17 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 18 LUGLIO Sulla A16 Napoli-Canosa: -sarà chiuso il tratto compreso tra la stazione die l’con la A14 Bologna-Taranto, in entrambe le direzioni, Pescara e Bari. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: verso Pescara, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di, proseguire sulla SP143 dell’Ofanto in direzione di, Circonvallazione diin direzione di Manfredonia, SS16 Adriatica ...