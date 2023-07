Cerenova – Scendono dall’auto e pestano chi l’invitava a rallentare

(Di lunedì 17 luglio 2023) Non basta il caldo, a, nel comune di Cerveteri, ci si mettono a far danni anche gli automobilisti prepotenti che corrono come pazzi nel borgo turistico, dove molti romani hanno la seconda casa per godersi un po’ di refrigerio al mare. Un ragazzo di 23 anni, venerdì scorso, nella notte, ha osato invitare il conducente di un auto, che correva a velocità elevata le stradine di, a moderare la velocità. L’unico risultato che ha ottenuto è un sacco di botte, pugni, calci da parte del conducente e del suo accompagnatore. I due energumeni, sono sùbito risaliti a bordo dell’auto e sono fuggiti a alta velocità, lasciando il ragazzo a terra, soccorso da passanti e portato in ospedale dove lo hanno medicato assegnandogli una prognosi di 40 giorni. Pare che il ragazzo, nell’incrocio tra via Campo di Mare e via Benedetto Marini, per una questione ...

