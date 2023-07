Quindi, per tirarla corta, lasciatelo stare, aMarko. Anzi, fategli il monumento . Primo, perché ne capisce terribilmente, di piloti e, soprattutto, d'esseri umani. Secondo, perché è uno che ...Il pensiero diMarko su Nyck De Vries e le ragioni che hanno portato Red Bull Racing a ... Qualii limiti della decisione presa da Marko lo scorso anno erano palesi. Alphatauri era già un ...E' stato criticato dal team principal Christian Horner, daMarko, è costantemente sotto ... Ma se non fosse così, se Mercedes e compagniapiù vicine, allora sì che la situazione in casa ...

Ce ne fossero, di Helmut Marko! Autosprint.it

Cerca supercampioni e li trova. E vince. What else Perché tutto questo timore e disgusto per Helmut Marko e il suo metodo ultraselettivo Qual è il problema, quale l’errore, dove s’annida la sua pres ...Le prestazioni non esaltati del messicano Sergio Perez in Red Bull, nel Mondiale 2023 di F1, stanno alimentando dubbi e perplessità sulla continuazione dell'avventura di Checo a Milton Keynes. Un'anna ...