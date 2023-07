“C’è la nuova conduttrice di Domenica In” Esce Mara Venier | entra la collega | grande novità

(Di lunedì 17 luglio 2023) Ogni anno le solite. Come di tradizione gli spettatori, come lo stesso mondo del gossip legato al piccolo schermo, si stanno domandando se quest’annocontinuerà o meno a condurreIn. Per anni aveva spiegato di essere incerta per poi sorprendere tutti a Rai 1. Che sia la ultima volta con lei? Sicuramente una delle più grandi, soddisfacenti sorprese di quest’ultima presentazione dei palinsesti Rai è stata l’acclamata riconferma diIn, lo storico programma che accompagna ladegli italiani che vedràmentealla conduzione. Ma la sua sostituta sarebbe già all’orizzonte., il nome della sostituta perIn Manca pochissimo ...

In termini pratici possiamo attenderci che il dato in Wh reale di una PowerBanksia di circa il 20% inferiore a quello nominale La stima al netto dell'efficienza, si avvicinerà al risultato ...La generazione spaziale ha un posto alle Nazioni Unite per contribuire, con la propria visione, ai temi legati all'esplorazione del Sistema solare, al climate change e alla gestione del traffico in ...A chiudere la top ten c'è la new - entry di questa settimana, la ceca Marketa Vondrousova ,regina di Wimbledon: grazia al suo primo trofeo Slam in carriera, lei che era già stata finalista al ...