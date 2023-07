CdS – “Juve | Vlahovic ha l’accordo con il Psg | le cifre del contratto”

(Di lunedì 17 luglio 2023) 2023-07-16 18:45:14 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del CdS: Si potrebbe sbloccare il mercato degli attaccanti. Sembra infatti che Dusanabbia trovato un accordo con il Paris Saint-Germain, che darebbe dunque il via libera al trasferimento di Lukaku alla. Ci sono però alcune condizioni. “, accordo con il Psg” Secondo quanto riportato da Marca, il serbo ha trovato un accordo con i parigini, che lo hanno individuato come alternativa a Mbappé. Per, che intanto ha segnato il primo gol della stagione, si parla di uno stipendio da 11 milioni a stagione con unquinquennale. Il Psg potrebbe dunque affondare il colpo, iniziando una trattativa con ladopo aver risolto la situazione ...

Per agitare con ancora più vigore le acque è stata tirata in ballo pure lache però non ha ... Non è la prima volta che ilfa queste cose. Credo che questo modo di fare giornalismo sia superato,...... ma anziché riaprire il processo - come prevede il- si optò per la prescrizione . Più che uno ...' tempi ristretti ' Gli oltre 4 mesi impiegati per formulare una sentenza definitiva sul caso, ...Sappiamo, però, che le trattative con Lotito sono sempre difficili' Quali saranno le strategie della nuovadi Giuntoli 'Andranno valutati i movimenti soprattutto nel mercato in uscita. Con le ...

Cds – Lukaku-Juve, contatti da marzo. La telefonata all’Inter, le finte scuse: la ricostruzione fcinter1908

Nell'edizione odierna, il Corriere dello Sport dedica la sua apertura ad Alvaro Morata: " Vuole la Roma. Juve, Inter e Milan ci sono ancora, ma Morata ha in testa una squadra ". Sempre in apertura spa ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...