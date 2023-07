Caterina Balivo al mare non nasconde le smagliature | “Se non sei fisicata | accettati”

Leggi su tpi

(Di lunedì 17 luglio 2023)ha deciso di mostrare le suesul social. La conduttrice 43enne è in vacanza ale ha condiviso su Instagram alcuni scatti in bikini dove si scorgono i segni delle gravidanze sulla pancia. La mora partenopea però non ha problemi a mostrarsi per quello che è veramente e dopo aver letto i commenti dei suoi follower, che le hanno fatto i complimenti per il “coraggio”, ha deciso di attaccare tutti quei colleghi e quelle colleghe che invece ritoccano pesantemente le proprie foto prima di condividerle online., mamma di Guido Alberto, 11 anni, e di Cora, 5, ha addirittura raccontato che le è capitato di non riconoscere qualche altro volto noto della tv quando l’ha incontrato dal vivo, visto che ormai sui social si condividono quasi sempre immagini pesantemente ritoccate ...