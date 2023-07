Catania | incendio in aeroporto | voli sospesi fino a mercoledì 19 luglio

(Di lunedì 17 luglio 2023) Palermo, 17 lug. (Adnkronos) –all’dial prossimo19. Ad annunciarlo è la Società di gestione dell’: “A causa dell’sviluppatosi nell’aerostazione, le operazioni di volo sono sospesealle 14 di19”. L’è divampato nella tarda sera di ieri ed è stato spento.“Non si registrano danni a persone – spiega in un tweet l’account dell’-. Ringraziamo vigili del fuoco, enti di Stato, primo soccorso e comunità aeroportuale per aver agito tempestivamente”. L'articolo CalcioWeb.

Ipotizzati i reati di indendio doloso e colposo Dopo il rogo è stato aperto un fascicolo senza indagati dalla procura di. Ipotizzati i reati didoloso ecolposo. Secondo la ...I vigili del fuoco sono dovuti intervenire nella notte aper spegnere undivampato all'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini. La prima chiamata di soccorso arrivata alla Sala operativa dei pompieri alle 23:29. Sul posto sono arrivati ..." Momenti di paura per unche, nella tarda serata di ieri, si è sviluppato nell'aeroporto di, scatenando il panico tra i passeggeri e i dipendenti a causa della nube di fumo ...

L'incendio, che si è propagato per diverse ore, si è sviluppato nei pressi dei gate. Il panico tra i passeggeri in partenza è scoppiato nella parte inferiore dello scalo ...“Causa incendio sviluppatosi in aerostazione, le operazioni di volo sono sospese fino alle 14 del 19 luglio”, si legge della nota diffusa dalla Sac ...