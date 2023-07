Catania | incendio all' aeroporto | dal Terminal C operativi due movimenti all' ora

(Di lunedì 17 luglio 2023) “Le operazioni di volo sono sospese fino alle 14:00 di mercoledì 19 luglio. Non si registrano danni a persone. Ringraziamo VV.FF, enti di Stato, primo soccorso e comunità aeroportuale per aver agito tempestivamente”. Questo il comunicato, apparso sul canale Twitter, attraverso il quale l’diha ufficializzato lo stop ai voli dopo l’che si è propagato nella notte. (LE FOTO)

Disagi e voli cancellati Sono sette gli aeromobili fermi nell'aeroporto dichiuso dopo l'di ieri sera che ha interessato l'aerostazione, le cui operazioni di volo resteranno sospese ...Nella notte i Vigili del fuoco sono stati al lavoro aper spegnere undivampato all'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini Il Terminal C dell'aeroporto diriparte con 2 voli all'ora, che saranno via via incrementati: questo l'...Si e' tenuta alla Prefettura diuna riunione per valutare la situazione dell'aeroporto di, chiuso, tra il 16 e il 17 luglio, per undivampato al terminal arrivi. All'incontro, presieduto dal prefetto Maria Carmela Librizzi, ha preso parte, tra gli altri, Salvatore Cocina, ...

Incendio all'aeroporto di Catania, riparte il Terminal C AGI - Agenzia Italia

La Procura della Repubblica di Catania aprirà un’inchiesta sull’incendio divampato la notte scorsa nell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania. Lo fanno sapere fonti della stessa Procura ...CATANIA (ITALPRESS) – Momenti di paura per un incendio che, nella tarda serata di ieri, si è sviluppato nell’aeroporto di Catania, scatenando il panico tra i passeggeri e i dipendenti a causa della ...