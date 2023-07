Caso Rupnik | proponeva cose a tre in onore della trinità La Chiesa vuole cancellare le sue 220 opere d' arte

Leggi su affaritaliani

(Di lunedì 17 luglio 2023) Nellaè scoppiato ilMarko, il 69enne artista, teologo e presbitero sloveno, infatti, è accusato di molestie sessuali da diverse donne e per questo è stato sottoposto a restrizioni come il divieto di confessare e di accompagnare esercizi spirituali. Oltre a non potersi muovere dal Lazio senza autorizzazione e svolgere attività artistica né attività pubbliche. Ma adesso - si legge sul Fatto Quotidiano - è emersa una nuova questione, largamente elusa: quale può essere, oggi, il rapporto tra? Non era forse mai successo che un singolo artista riuscisse a pervadere, non con il suo stile (lo avevano fatto Donatello, Michelangelo, Canova: e Bernini più di tutti) ma proprio con le sue(oltre 220, alcune grandissime) lo spazio liturgico di tutti i ...