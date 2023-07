Caso Lukaku | perché l'Inter si sorprende? Pensa da sempre solo a se stesso La Juve ora è avvisata

Dall'Inter è partita una comunicazione al Chelsea con la notizia dell'abbandono della trattativa, come raccontato da Calciomercato.it. Resta per il belga la pista bianconera, con i torinesi ...Tanti intrecci tra Juventus e Inter anche dopo il ', intanto i nerazzurri cercano un nuovo attaccante. Il Milan si prepara a ufficializzare Rejinders e sogna altri colpi in vari reparti, ......vicenda, il Milan osserva a fari spenti, l'Inter non è ancora realmente entrata in campo. Insomma: almeno per qualche giorno, la Roma sarà l'unica destinazione possibile per Morata. Non a...

Caso Lukaku, Roc Nation Sports sibilina: 'Basta fake news' Calciomercato.com

La vicenda Lukaku continua a far discutere, Inter beffata dalla Juventus e arriva l'attacco alla dirigenza nerazzurra ...Cuadrado sarà un giocatore dell’Inter: una vera e propria sorpresa nel calciomercato italiano ma, probabilmente, un indizio di ...