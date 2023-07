Caso figlio La Russa | la Rai cancella il programma di Filippo Facci | non andrà in onda

(Di lunedì 17 luglio 2023) La Rai ha deciso che non manderà inla striscia quotidiana di cinque minuti "Ivostri", che avrebbe dovuto avere come conduttore. Inizialmente annunciata per settembre, la trasmissione è stata annullata dopo le polemiche per l'articolo sulla vicenda di Lajr scritto dal giornalista. La decisione, spiega una nota di Viale Mazzini, è stata presa dall'amministratore delegato Roberto Sergio, informata la presidente Marinella Soldi, d'intesa con il direttore dell'Approfondimento Paolo Corsini e, per i profili di sua competenza, il direttore Generale Giampaolo Rossi. Lo spazio in palinsesto verrà coperto dal prolungamento deldel mattino di Rai 2 "I fatti vostri”.

La notizia di una possibile cancellazione de I Facci vostri sul caso giudiziario che riguarda il figlio di Ignazio La Russa era nell'aria ormai da qualche giorno, come aveva preannunciato lo stesso ...Ricordiamo che Filippo Facci nei giorni scorsi è stato al centro di una forte polemica per un articolo che il giornalista di Libero ha scritto sul caso del figlio di Ignazio La Russa sospettato di ...

Caso figlio La Russa, la sua sim non sequestrabile: è intestata al padre Sky Tg24

Filippo Facci, la Rai non manderà in onda la striscia quotidiana di cinque minuti «I facci vostri», inizialmente annunciata per settembre, dopo le polemiche per ...