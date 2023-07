Carola Rackete si candida al Parlamento europeo con la sinistra radicale

Dai salvataggi in mare a un seggio all'Eurocamera La comandante di nave e attivista ecologistaha confermato oggi la sua futura candidatura con la Linke tedesca alle prossime elezioni europee. Un mandato al Parlamento europeo serve ai movimenti per il clima 'per essere una sorta ...Leggi Anche Migranti, archiviata inchiesta su: 'Ha adempiuto al proprio dovere' Leggi Anche Offese a, no all'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvinisarà una candidata indipendente, ma numero 2 della ...Lunedì, ex comandante della nave Sea Watch 3 dell'ong Sea Watch, ha annunciato che si candiderà alle elezioni europee del 2024 con ...

Carola Rackete si candida per il Parlamento europeo con la sinistra radicale Die Linke TGCOM

L'attivista e capitana, che fu arrestata nel 2019 per essere entrata nel porto di Lampedusa con la nave Sea Watch 3 nonostante il divieto del ...