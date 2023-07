Carola Rackete scende in campo | con la sinistra radicale di Die Linke si candida all' Europarlamento

(Di lunedì 17 luglio 2023)sial Parlamento europeo con Die, movimento di. L'annuncio è stato affidato a un lungo thread su twitter. "Amici, mi candido al ParlamentoEuropeo! Non ve ...

si candida al Parlamento europeo con Die Linke, movimento di sinistra radicale. L'annuncio è stato affidato a un lungo thread su twitter. "Amici, mi candido al ParlamentoEuropeo! Non ve ...La Linke tedesca sarebbe orientata a scegliere la capitana e attivistacome candidata di punta per le prossime elezioni europee. Lo riportano Zeit e Dpa.RicordateAltro che paladina dei migranti: ecco cosa fa oggi

Carola Rackete si candida alle Europee: «A Bruxelles sarò come un cane da guardia» Corriere della Sera

L’attivista che a Lampedusa fu arrestata a bordo della Sea-Watch 3 correrà per la Linke, la sinistra tedesca: «Non è stata una decisione facile» ...Carola Rackete scende in politica e si candida a Strasburgo: “Amici, mi candido al ParlamentoEuropeo! Non ve lo aspettavate Allora indovinate con chi... con Die Linke!".