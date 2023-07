Carola Rackete candidata con la Linke alle prossime elezioni europee “Sarò una cane da guardia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 luglio 2023) Dai salvataggi in mare a un seggio all’Eurocamera? La comandante di nave e attivista ecologistaha confermato oggi la sua futura candidatura con latedesca. Un mandato al Parlamento europeo serve ai movimenti per il clima “per essere una sorta dida(watchdog) a Bruxelles. Si tratta di comunicare i contenuti dei movimenti e di far conoscere ai movimenti stessi ciò che viene deciso a Bruxelles”, ha dettoin un’intervista a Der Spiegel. L’attivista sarà unaindipendente, ma numero 2 della lista, subito dopo Martin Schirdewan, attualmente copresidente del gruppo della Sinistra al Parlamento europeo – Gue/Ngl. Anche i leader ...