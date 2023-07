Carlos Alcaraz | “È un sogno diventato realtà”

(Di lunedì 17 luglio 2023) Da un lato ancora non ci crede, dall’altroha metabolizzato a pieno di aver vinto Wimbledon battendo in finale Novak Djokovic. Una partita entrata fin da subito nella storia e una battaglia di circa 5 ore che ha tenuto tutti incollati fino all’ultimo. Lo spagnolo ora può rilassarsi un poco e godersi il successo, ma non mancano i complimenti all’avversario. Ecco cosa ha detto nel posto gara. Queste dunque le parole diraccolte da Sky Sport: “È un. È bello vincere ma anche se avessi perso sarei stato molto orgoglioso di me stesso. Far parte della storia di questo torneo contro un grande campione come Nole è davvero unche si avvera. Giocare in questi palcoscenici è stupendo ma non mi aspettavo di fare così in ...

