Canotaggio | da domani ritiro a Piediluco | 46 Azzurri convocati

(Di lunedì 17 luglio 2023) La nazionale olimpica di canottaggio torna in collegiale, questa volta a, per proseguire il lavoro di preparazione in vista dei Mondiali di qualificazione Olimpica, in programma a Belgrado dal 3 al 10 settembre. In occasione di questo raduno, che prenderà il via il 18 luglio e terminerà il 31 luglio, rientreranno in squadra anche le medaglie di bronzo olimpiche Giuseppe Vicino e Matteo Lodo. Saranno complessivamente 46 gli atleti, di cui 28 uomini e 18 donne, che saranno agli ordini del DT e del suo staff tecnico composto da Andrea Coppola (Capo Allenatore settore Olimpico e Non Olimpico maschile), Stefano Fraquelli (Capo Allenatore settore Olimpico e Non Olimpico femminile), Giovanni Lepore (Coadiutore settore Olimpico maschile), Agostino Abbagnale (Allenatore settore Olimpico maschile), Vittorio Altobelli (Allenatore ...