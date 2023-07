(Di lunedì 17 luglio 2023) Dopo il successo della precedente edizione è ripartito ilIT&OFFICE, un importante evento a tappe organizzato dae dedicato al proprio ecosistema di Partner Dopo il successo della precedente edizione è ripartito conilIT&OFFICE dedicato all’ecosistema di partner, con l’obiettivo di esplorare le nuove opportunità di business offerte da Easy Experience. Easy Experience è la risposta diall’esigenza dei luoghi di lavoro di diventare sempre più fluidi e dinamici, negli spazi e negli orari. Per ogni tappa,organizza una giornata di incontro e confronto con i propri Partner del canale indiretto, da sempre figure chiave nel portare sul mercato la proposizione a valore del brand nipponico, e offre sessioni formative, test, touch & try e ...

Canon: riparte il tour IT&OFFICE tuttoteK

Riparte il tour organizzato da Canon IT&OFFICE, che vuole rafforzare l'ecosistema di partner proponendo nuove soluzioni per gli uffici.