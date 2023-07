Cani e gatti senza famiglia | ma anche animali selvatici e uccelli | nei periodi aridi come questo fanno una grande fatica a trovare da bere Di qui l' appello di LNDC Animal Protection alle persone che hanno un’attività commerciale o una casa su strada affinché lascino fuori dalla loro porta una ciotola d’acqua

(Di lunedì 17 luglio 2023) «Si tratta di un gesto a costo zero, ma che può letteralmente salvare una o più vite», afferma Piera Rosati , presidente, invitando chi hao unasua partecipare alla campagna Disseta un randagio. Per farlo, basta lasciare un po’propria, un gesto di civiltà e di solidarietà verso chi è in grave difficoltà a causa del caldo e della siccità diperiodo. ...

Dopo le raccomandazioni dell'Efsa, che invita di tenere "sempre al guinzaglio echiusi in casa" in tutte le zone in cui c'è un focolaio, oggi l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ...Fondamentale infatti, è il 'per passport' : il passaporto europeo per animali da compagnia, cioèe furetti, che viaggiano negli Stati dell'Unione europea, o extra - UE, e obbligatorio ...... è importante fare attenzione ai propri amici anche in vacanza con 2,8 milioni di italiani che hanno scelto di partire a luglio conma anche uccelli conigli, tartarughe e pesci grazie ad ...

Cani e gatti in condominio: le regole da seguire TrentoToday

Anche gli animali domestici soffrono per le alte temperature. Come aiutarli e cosa fare in caso di colpo di calore Professor Matteo Cerquetella, docente di Clinica medica e presidente del corso ...E’ allarme nel mondo per l’avanzata delll’influenza aviaria. Il virus H5N1 si sta diffondendo principalmente tra i volatili, ma l’ Oms ha ...